Рельсовый автобус из Нижнекамска в Ижевск запустят 9 декабря

С 9 декабря на маршруте Ижевск — Нижнекамск — Ижевск электрички будут заменены рельсовыми автобусами.

Как рассказали в Миндортрансе Татарстана, преимущество рельсового автобуса — комфортабельность, улучшенные технические характеристики и экономичность. Салон оснащен централизованной системой отопления и кондиционирования, имеются две точки вызова машиниста в случае непредвиденных обстоятельств. Также данный вид транспорта приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров.

Помимо этого, поезда, курсирующие по маршруту Ижевск — Нижнекамск — Ижевск по пятницам и субботам, переведут в ежедневный режим.

Напомним, ранее стало известно, что ежедневный поезд Самара — Казань будет проходить через Ульяновск.