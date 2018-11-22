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Рельсовый автобус из Нижнекамска в Ижевск запустят 9 декабря

16:55, 22.11.2018
Рельсовый автобус из Нижнекамска в Ижевск запустят 9 декабря
Фото: pixabay.com

С 9 декабря на маршруте Ижевск — Нижнекамск — Ижевск электрички будут заменены рельсовыми автобусами.

Как рассказали в Миндортрансе Татарстана, преимущество рельсового автобуса — комфортабельность, улучшенные технические характеристики и экономичность. Салон оснащен централизованной системой отопления и кондиционирования, имеются две точки вызова машиниста в случае непредвиденных обстоятельств. Также данный вид транспорта приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров.

Помимо этого, поезда, курсирующие по маршруту Ижевск — Нижнекамск — Ижевск по пятницам и субботам, переведут в ежедневный режим.

Напомним, ранее стало известно, что ежедневный поезд Самара — Казань будет проходить через Ульяновск.

БизнесТранспорт УдмуртияТатарстан
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