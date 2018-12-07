Удмуртия в 2018 году сэкономила 770 млн рублей на госзакупках
Удмуртия благодаря работе Регионального центра закупок в Удмуртской Республике сэкономила 770 млн рублей за 2018 год.
По словам премьер-министра республики Ярослава Семенова, главная задача центра — устранение причин и условий, порождающих коррупцию.
«Создание Регионального центра закупок Удмуртии позволило не только снизить коррупциогенность закупок, но и добиться реальной экономии государственных средств», — цитирует Семенова «Коммерсант».
Напомним, Региональный центр закупок был запущен в январе 2018 года в качестве единого органа для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков Удмуртии для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ранее полномочиями по госзакупкам обладали несколько министерств.ЭкономикаБюджет Удмуртия
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