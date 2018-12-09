«Салават Юлаев» проиграл ЦСКА со счетом 0:3

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе ЦСКА отличились Грег Скотт (28-я и 58-я минуты) и Константин Окулов (47-я).

После 37 игр ЦСКА возглавляет Западную конференцию с 66 очками. «Салават Юлаев» с 44 идет на шестом месте в Восточной конференции.

В следующем матче уфимцы 11 декабря сыграют на выезде с «Йокеритом».

Ранее «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Динамо» из Риги. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу уфимцев.

