«Салават Юлаев» на выезде обыграл рижское «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Динамо» из Риги в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Матч прошел в Риге и завершился поражением хозяев со счетом 2:4. В составе «Динамо» шайбы забросили Кристапс Сотниекс (28-я минута) и Виталий Павлов (37-я). За «Салават Юлаев» отличились Владислав Лукин (3-я), Петр Хохряков (5-я), Йонас Кемппаинен (40-я и 59-я).

После 36 игр «Салават Юлаев» идет на шестом месте в Восточной конференции с 44 очками. «Динамо» занимает девятую позицию в Западной конференции, имея 32 очка.

Следующий матч уфимцы проведут 9 декабря на выезде против московского ЦСКА.

В прошлом матче «Салават Юлаев» обыграл «Слован». Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счетом 2:5 в пользу уфимцев.