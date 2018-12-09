Рустэма Хамитова и Александра Сидякина вывели из руководства «Единой России»

Рустэма Хамитова и Александра Сидякина вывели из руководства «Единой России» в ходе массовой ротации.

Из действующего состава высшего совета «Единой России» выведено 15 человек, 14 введено. Ротация составила 16 процентов. В числе выведенных из высшего совета и экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщается на сайте партии.



По итогам закрытого голосования делегаты вывели из действующего состава генерального совета партии 68 человек, ввели 72. Ротация составила 40 процентов. В том числе из состава генерального совета был выведен руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Отметим, что главный врач Республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев вошел в генеральный совет «Единой России».

Ранее Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата от Татарстана Александра Сидякина. Его мандат передали Борису Менделевичу.

