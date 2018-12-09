Главврач РКБ Рафаэль Шавалиев вошел в состав генерального совета «Единой России»

Главный врач Республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев вошел в генеральный совет «Единой России». Решение было принято сегодня на съезде партии в Москве.

Обновление составов высшего и генерального советов «Единой России» произошло на XVIII съезде партии в рамках ежегодной ротации.

«Сегодня на съезде председатель партии Дмитрий Медведев обозначил конкретные задачи и приоритеты, особенно в отношении реализации национальных проектов. Это партийный контроль, это вопросы обеспечения благополучия каждого человека», — приводит слова Шавалиева пресс-служба регионального отделения партии.



Кроме того, на съезде ЕР обновился состав еще одного ключевого органа партии — Высшего совета. Его новыми членами стали девять губернаторов, а также министры транспорта и науки. Из высшего совета партии вывели бывшего главу Башкортостана Рустэма Хамитова и еще 14 человек.



Ранее Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата от Татарстана Александра Сидякина. Его мандат передали Борису Менделевичу.