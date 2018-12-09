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«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Краснодаром»

18:24, 09.12.2018
«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Краснодаром»
Фото: скриншот matchtv.ru

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1. В составе «Уфы» гол забил люксембургский полузащитник Оливье Тилль на 14-й минуте. За «Краснодар» отличился нападающий Иван Игнатьев (26-я минута).

После 17 игр «Уфа идет на 14-м месте в чемпионате России с 16 очками. «Краснодар» занимает вторую позицию, имея в своем активе 33 очка.

Следующий матч «Уфа» проведет дома против московского «Динамо».

Ранее «Уфа» сыграла вничью против «Анжи». Матч закончился со счетом 0:0.

СпортФутбол Башкортостан
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