Василий Уткин: «Болельщики Загитовой могут основать Всероссийское добровольное общество придурков»

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин на своей странице в Instagram обратился к фигуристке Алине Загитовой, которая стала второй в финале Гран при в Ванкувере.

«Как трудно, Алина Загитова, когда тебе нужна поддержка и совет, а твои болельщики могут спокойно основать Всероссийское добровольное общество придурков, в полном составе войти в него и даже провести общенациональную придурковатую перепись» — написал Уткин.



Напомним, что Алина Загитова получила повреждение ноги, но оно оказалось несерьезным. По итогам короткой и произвольной программ она заняла второе место. Победу одержала японка Рика Кихира, третьей стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Подробнее — в материале «Реального времени».

