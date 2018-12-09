Следователи по «делу Скрипалей» заподозрили Россию еще в двух убийствах

Британская полиция расследует возможную причастность России к смерти двух бизнесменов на территории Великобритании, совершенных до отравления Скрипалей.

Речь идет о бизнесменах Александре Перепеличном и Скотте Янге.

По данным The Sunday Times, сотрудники ГРУ (ныне Главное управление Генштаба Минобороны России) «приезжали в страну и уезжали из нее примерно в то время, когда произошли подозрительные смерти».



Бизнесмен Перепеличный скончался 10 ноября 2012 года в возрасте 44 лет. Вскоре после его смерти в СМИ появилась информация о том, что его смерть была насильственной.



Скотт Янг в 2014 году выпал из окна. Тогда полиция не сочла его смерть подозрительной.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы собираются усилить давление на шестерых российских бизнесменов. Это является частью ответа Лондона на отравление Скрипалей.