В Удмуртии появится 20 вертолетных площадок для санитарной авиации

В Удмуртии оборудуют 20 вертолетных площадок для санитарной авиации. Об этом сообщил председатель правительства УР Ярослав Семенов.

По его словам, вертолеты будут транспортировать тяжелобольных людей из отдаленных районов и труднодоступных населенных мест. Кроме того, планируется строительство ФАПа в Вавожском районе и его полное переоснащение.

«Будет приобретено четыре мобильных диагностических комплекса — это одна из самых важных составляющих системы первичной медицинской помощи», — заявил Семенов.

Оборудовать вертолетные платформы планируют к 2019 году, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии. Всего в рамках проекта «Здравоохранение» в регион будет направлено 2,1 млдр рублей.

Напомним, ранее власти Удмуртии подали заявку на создание санитарной авиации в регионе.