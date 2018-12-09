Алина Загитова заняла 2-е место в финале Гран при

Алина Загитова на финале Гран при в Ванкувере заняла 2-е место по итогам короткой и произвольной программы. Победу одержала японка Рика Кихира. Елизавета Туктамышева – третья.

Таким образом, российские фигуристки не выиграли финал Гран-при первый раз за последние 4 года. В 2014 году победу одержала Елизавета Туктамышева, в 2015 и 2016 — Евгения Медведева, в 2017 — Алина Загитова.

Алина Загитова начала взрослую карьеру в 2017 году. Она одержала семь побед подряд, в том числе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

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