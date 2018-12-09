Алина Загитова заняла 2-е место в финале Гран при
Алина Загитова на финале Гран при в Ванкувере заняла 2-е место по итогам короткой и произвольной программы. Победу одержала японка Рика Кихира. Елизавета Туктамышева – третья.
Таким образом, российские фигуристки не выиграли финал Гран-при первый раз за последние 4 года. В 2014 году победу одержала Елизавета Туктамышева, в 2015 и 2016 — Евгения Медведева, в 2017 — Алина Загитова.
Алина Загитова начала взрослую карьеру в 2017 году. Она одержала семь побед подряд, в том числе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
Финал Гран-при
Итоговое положение
- Рика Кихира (Япония) — 233,122.
- Алина Загитова (Россия) — 226,533
- Елизавета Туктамышева (Россия) — 215,324
- Каори Сакамото (Япония) — 211,685
- Софья Самодурова (Россия) — 204,336
- Сатоко Мияхара (Япония) — 201,31
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