Новости спорта

03:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Алина Загитова заняла 2-е место в финале Гран при

02:27, 09.12.2018
Алина Загитова заняла 2-е место в финале Гран при
Фото: fsrussia.ru

Алина Загитова на финале Гран при в Ванкувере заняла 2-е место по итогам короткой и произвольной программы. Победу одержала японка Рика Кихира. Елизавета Туктамышева – третья.

Таким образом, российские фигуристки не выиграли финал Гран-при первый раз за последние 4 года. В 2014 году победу одержала Елизавета Туктамышева, в 2015 и 2016 — Евгения Медведева, в 2017 — Алина Загитова.

Алина Загитова начала взрослую карьеру в 2017 году. Она одержала семь побед подряд, в том числе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Финал Гран-при

Итоговое положение

  1. Рика Кихира (Япония) — 233,122.
  2. Алина Загитова (Россия) — 226,533
  3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 215,324
  4. Каори Сакамото (Япония) — 211,685
  5. Софья Самодурова (Россия) — 204,336
  6. Сатоко Мияхара (Япония) — 201,31
Спорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты