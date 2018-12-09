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Застрявшие на Хайнане российские туристы вылетят на родину 11 декабря

07:35, 09.12.2018
Застрявшие на Хайнане российские туристы вылетят на родину 11 декабря
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Застрявшие на китайском острове Хайнань клиенты туроператора «Жемчужная река» смогут улететь домой 11 декабря.

«По предварительной информации, обратный вылет запланирован на вторник. До вторника продлено и пребывание в гостиницах за счет туроператора. Визы им также продлят, никаких проблем с ними не будет», — приводит сообщение Ростуризма «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что проблема возникла из-за задержки рейса авиакомпании «ИрАэро», который должен был в субботу доставить туристов на Хайнань из Хабаровска. Из-за технической неисправности он приземлился во Владивостоке, после чего произошел сбой всего расписания полетов.

Ранее авиакомпания «ИрАэро» сообщила, что приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». С острова не могут вылететь около полутора тысяч российских туристов, в том числе жители Казани, Уфы и Самары.

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