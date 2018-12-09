Застрявшие на Хайнане российские туристы вылетят на родину 11 декабря

Застрявшие на китайском острове Хайнань клиенты туроператора «Жемчужная река» смогут улететь домой 11 декабря.

«По предварительной информации, обратный вылет запланирован на вторник. До вторника продлено и пребывание в гостиницах за счет туроператора. Визы им также продлят, никаких проблем с ними не будет», — приводит сообщение Ростуризма «Интерфакс».



В ведомстве рассказали, что проблема возникла из-за задержки рейса авиакомпании «ИрАэро», который должен был в субботу доставить туристов на Хайнань из Хабаровска. Из-за технической неисправности он приземлился во Владивостоке, после чего произошел сбой всего расписания полетов.

Ранее авиакомпания «ИрАэро» сообщила, что приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». С острова не могут вылететь около полутора тысяч российских туристов, в том числе жители Казани, Уфы и Самары.