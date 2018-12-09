Обладательницей титула «Мисс мира» стала представительница Мексики

Обладательницей титула «Мисс мира» в 2018 году стала представительница Мексики Ванесса Понс.

«Титул 68-й Мисс мира достается: Ванесса Понс де Леон из Мексики, поздравляем!» — говорится на официальной странице конкурса в Twitter.

Финал конкурса прошел в Китае на острове Хайнань. Наталья Строева, представлявшая Россию, вошла в топ-30.



Конкурс «Мисс мира» впервые провели в Великобритании в 1951 году. Россиянки дважды завоевывали этот титул — Юлия Курочкина в 1992 году и Ксения Сухинова в 2008-м.



В ноябре состоялся финал конкурса «Мисс Земля 2018». Обладательницей титула стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен.