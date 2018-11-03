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Обладательницей титула «Мисс Земля» стала представительница Вьетнама

22:23, 03.11.2018
Обладательницей титула «Мисс Земля» стала представительница Вьетнама
Фото: instagram.com/1995__npk

Обладательницей титула «Мисс Земля 2018» стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Девушка изучает маркетинг и свободно владеет английским языком.

В своем презентационном ролике Фыонг Кхань Нгуен рассказывала об экологическом проекте по сохранению реки Меконг на юге страны, сообщает портал Rappler.

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#me #MissEarth2018 #MissEarthVietnam2018 #BeautyForACause
Публикация от PHUONG KHANH (@1995__npk) 2 Ноя 2018 в 10:23 PDT

Победа Фыонг Кхань Нгуен стала для Вьетнама первой за всю историю конкурса.

«Мисс Земля 2018» прошел 3 ноября в комплексе Mall of Asia Arena в филиппинской Маниле.

«Мисс Земля» — самый молодой из международных конкурсов красоты. Его особенность в том, что все участницы представляют экологические проекты. «Мисс Земля» входит в «большую четверку» самых крупных и престижных соревнований наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Интернешнл».

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