Порошенко 10 декабря подпишет закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что намерен в понедельник, 10 декабря, подписать закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

«Есть определенный символизм в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник», — написал он на своей странице в Twitter.



Напомним, что комитет Рады по иностранным делам одобрил проект закона 5 декабря. На следующий день его поддержали депутаты Верховной рады. После этого закон подписал председатель Верховной рады Андрей Парубий.