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Порошенко 10 декабря подпишет закон о прекращении договора о дружбе с Россией

02:31, 09.12.2018
Порошенко 10 декабря подпишет закон о прекращении договора о дружбе с Россией
Фото: commons.wikimedia.org / Olegdubyna

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что намерен в понедельник, 10 декабря, подписать закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

«Есть определенный символизм в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник», — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что комитет Рады по иностранным делам одобрил проект закона 5 декабря. На следующий день его поддержали депутаты Верховной рады. После этого закон подписал председатель Верховной рады Андрей Парубий.

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