Спикер Рады подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Согласно информации на официальном сайте украинского парламента, теперь законопроект передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, что комитет Рады по иностранным делам одобрил проект закона 5 декабря. На следующий день его поддержали депутаты Верховной рады. Действие договора о дружбе между Украиной и Россией может быть прекращено с 1 апреля 2019 года.

Указ президента Украины Петра Порошенко о непродлении договора с РФ был принят еще 17 сентября. Через неделю МИД Украины направил соответствующее уведомление в МИД России. Позднее стало известно, что была нарушена процедура. Для вступления в силу указ должен быть одобрен Верховной радой.