«Вперед вырвались взрослые». Эпидемия гриппа в Казани «свалила» трудоголиков и обошла детей

Малышей-казанцев удалось уберечь благодаря масштабной вакцинации, у взрослых эпидпорог превышен на 34%

Фото: Олег Тихонов

В Казани началась эпидемия ОРВИ среди взрослого населения. По данным Роспотребнадзора, эпидпорог превышен на 34% — в основном среди работающего населения. В этом году картина необычна тем, что впервые за несколько лет первыми жертвами гриппа стали не дети — среди малышей эпидемии нет. Как объясняют врачи — дело в более масштабной, чем было ранее, вакцинации — удалось привить 75% юных казанцев, что помогло создать необходимую иммунную прослойку. Подробнее о причинах и прогнозах развития эпидемии — в материале «Реального времени».

ОРВИ пришла за взрослыми

В Казани продолжает расти заболеваемость населения ОРВИ и гриппом. Правда, если обычно вирусам больше подвержены дети, то в этом году ситуация изменилась. По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, с 26 ноября по 2 декабря среди взрослого населения эпидпорог превышен на 34,8%, а в целом — на 7,7%. Роспотребнадзор РТ фиксирует превышение показателя по взрослым на 34% и отмечает, что среди детей всех возрастов заболеваемость ниже эпидпорога.

По Татарстану в целом за прошлую неделю зарегистрировано 15 713 случаев заболеваний ОРВИ, показатель составил 42,1 на 10 тысяч человек. В надзорной службе отмечают, в целом по республике эпидпорог превышен на 3,5%. Случаев гриппа в Татарстане не зафиксировано, а больные ОРВИ в 55% случаев подцепили риновирусы. Между тем еще за неделю до этого, с 19 по 25 ноября, в Татарстане было 13 652 заболевших ОРВИ, что не превышало эпидпорога.

Наталья Ивойлова: «Получается, что дети у нас иммунизированы, больше защищены, поэтому в этом году в ожидаемое время роста заболеваемости на первый план вышли взрослые». Фото rt.rbc.ru

Главный эпидемиолог Минздрава РТ Наталья Ивойлова связывает хорошие показатели среди детей с масштабной вакцинацией юных казанцев.

— Дело в том, что второй год мы вакцинируем детей — более 75% от всего детского населения. То есть у нас появилась иммунная прослойка среди детей, поэтому они менее подвержены сейчас заболеваемости, нежели взрослые. Взрослых мы, к сожалению, такое количество прививать пока не планируем, но, наверно, пересмотрим данное решение на следующий год. И получается, что дети у нас иммунизированы, больше защищены, поэтому в этом году в ожидаемое время роста заболеваемости на первый план вышли взрослые, — объясняет специалист.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ, доцент кафедры детских инфекционных болезней КГМУ Халит Хаертынов солидарен со своей коллегой.

— Количество вакцинированных детей от гриппа в этом году больше, чем в прошлом. Из года в год этот показатель растет, а если количество вакцинированных растет, то количество заболевших уменьшается, — говорит собеседник издания.

В качестве еще одной причины сложившейся ситуации специалист называет тот факт, что взрослые — более активная часть населения. А ОРВИ, как известно, передается воздушно-капельным путем.

В прошлом году в Татарстане удалось привить 41,5% населения республики, в этом году планку подняли до 45%. Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru

Вакцинация уже превысила планы

В прошлом году в Татарстане удалось привить 41,5% населения республики, в этом году планку подняли до 45%. Для ее достижения в Казани осенью открывали мобильные пункты у метро, а в крупных ТЦ по республике — прививочные станции. Судя по всему, работа дала свои результаты — в Роспотребнадзоре сообщили «Реальному времени», что против гриппа уже привили 1 млн 785 тысяч человек, или 48,1% населения. Среди групп риска охват вакцинацией составил 77,1%. Причем 14 416 человек были привиты за счет дополнительных источников финансирования.

Наталья Ивойлова поясняет, что в группу ОРВИ входят грипп, парагрипп, риносинцитиальная инфекция, аденовирусная инфекция и другие вирусы. Закупаемые вакцины для прививок не только защищают организм от гриппа, но и в целом его укрепляют.

— В первую очередь мы прививаем против трех видов гриппа, но, в частности, в состав вакцины «Совигрипп» входит «Совидон» — иммуностимулирующий препарат, который повышает общие защитные свойства организма, — объясняет главный эпидемиолог Татарстана.

Новый год и отсутствие холодов пополнят число заболевших

Главный эпидемиолог отмечает, что ситуация с ОРВИ в республике сейчас под контролем.

— Общий эпидпорог у нас еще не превышен. То есть заболевания находятся на уровне среднего многолетнего. Но вперед вырвались взрослые — это связано с тем, что среди них недостаточное количество вакцинированных, — еще раз сделала на этом акцент Наталья Ивойлова.

Специалист прогнозирует возможное увеличение числа заболевших.

— Есть много факторов, которые на это влияют. Если погода будет около нуля — плюс, минус, то количество заболевших будет расти. Если похолодает, то, как правило, количество заболевших снижается, потому что вирус очень не любит холод. Но сейчас люди будут активно ходить по магазинам, что тоже не будет способствовать стабилизации обстановки. То есть массовое скопление людей может способствовать повышению заболеваемости, — комментирует собеседник издания.

«Сейчас люди будут активно ходить по магазинам, что тоже не будет способствовать стабилизации обстановки. То есть массовое скопление людей может способствовать повышению заболеваемости», — комментирует Ивойлова. Фото Максима Платонова



Профилактика как способ обмануть болезнь

При гриппе инфекцию разносит больной человек, напоминают в Роспотребнадзоре. При чихании вирусы могут разлетаться на расстояние до 50 метров. Больше всего опасность они представляют для детей до двух лет, поскольку у них выше вероятность протекания гриппа в тяжелой форме и летального исхода.

В управлении Роспотребнадзора, чтобы не заболеть, дают следующие советы:

избегать контакта с чихающими и кашляющими людьми;

при контакте с больными людьми надевать маску;

мыть руки с мылом для предотвращения распространения инфекции;

избегать переохлаждения, особенно детей младшего возраста, одеваться по погоде;

закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;

регулярно проветривать помещение;

проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;

протирать поверхности и все гаджеты (пульты, айпады, телефоны);

вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированное питание, богатое витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.