Президент Татарстана призвал провести серьезную работу по накоплению минеральных удобрений

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал провести серьезную работу по накоплению минеральных удобрений.



«Если мы сегодня не будем работать над накоплением минеральных удобрений, то серьезных результатов, изменений не добьемся», — заявил он на совещании в Доме правительства РТ.



Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов отметил, что в 2019 году в республике поставлена задача — 70 кг минеральных удобрений на каждый гектар посевов. Для этого необходимо 8,5 млрд рублей, передает ИА «Татар-информ».

Ахметов также рассказал о подготовке урожая следующего года. По его словам, в целом по республике имеется достаточное количество семенного материала.

Рустам Минниханов призвал провести работу по оценке потребностей хозяйств, а также обучающую работу по оформлению банковских документов. Кроме того, он поручил задействовать личные подворья в республиканских проектах.



Ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов рассказал, что в этом году в республике собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годом.