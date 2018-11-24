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Президент Татарстана призвал провести серьезную работу по накоплению минеральных удобрений

15:55, 24.11.2018
Президент Татарстана призвал провести серьезную работу по накоплению минеральных удобрений
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал провести серьезную работу по накоплению минеральных удобрений.

«Если мы сегодня не будем работать над накоплением минеральных удобрений, то серьезных результатов, изменений не добьемся», — заявил он на совещании в Доме правительства РТ.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов отметил, что в 2019 году в республике поставлена задача — 70 кг минеральных удобрений на каждый гектар посевов. Для этого необходимо 8,5 млрд рублей, передает ИА «Татар-информ».

Ахметов также рассказал о подготовке урожая следующего года. По его словам, в целом по республике имеется достаточное количество семенного материала.

Рустам Минниханов призвал провести работу по оценке потребностей хозяйств, а также обучающую работу по оформлению банковских документов. Кроме того, он поручил задействовать личные подворья в республиканских проектах.

Ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов рассказал, что в этом году в республике собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годом.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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