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На улицах Уфы появился новый дорожный знак

19:15, 08.12.2018
На улицах Уфы появился новый дорожный знак
Фото: ufacity.info

Власти Уфы установили на улицах города новый дорожный знак, который призван предотвращать нарушение правил ПДД, запрещающих выезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании пробок.

Знак был установлен 7 декабря на пересечении Бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко. В мэрии Уфы пояснили, что согласно действующему законодательству, если автомобиль остановится в зоне действия знака и будет мешать другим водителям, то виновник будет оштрафован на 1000 рублей.

Напомним, ранее в России вступили в силу изменения в ПДД, официально разрешающие на перекрестках желтую разметку.

Общество Башкортостан
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