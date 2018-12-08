На улицах Уфы появился новый дорожный знак

Власти Уфы установили на улицах города новый дорожный знак, который призван предотвращать нарушение правил ПДД, запрещающих выезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании пробок.

Знак был установлен 7 декабря на пересечении Бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко. В мэрии Уфы пояснили, что согласно действующему законодательству, если автомобиль остановится в зоне действия знака и будет мешать другим водителям, то виновник будет оштрафован на 1000 рублей.

Напомним, ранее в России вступили в силу изменения в ПДД, официально разрешающие на перекрестках желтую разметку.