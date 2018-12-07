Рубль и нефть резко выросли на новостях о соглашении в ОПЕК

Рубль и нефть показали существенный рост на фоне новостей о том, что участники Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигли соглашения о сокращении добычи нефти.

Так, рост нефти марки Brent превысил 5% (до $63 за баррель), WTI выросла на 4,5% (до $53,6 за баррель). Российская валюта по сравнению со вчерашним закрытием выросла к доллару на 79 копеек (до 66,07 руб.), к евро – на 87 копеек (до 75,23 руб.), пишет Forbes.

Сегодня Bloomberg сообщил, что члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки. По словам министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана, каждая страна ОПЕК+, включая Россию, сократит добычу примерно на 3% от уровня октября 2018 года.