В Росрыболовстве сообщили о падении цен на красную икру в два раза

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что в декабре цены на красную икру снизились вдвое, благодаря рекордному улову лососевых.

«Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам» — цитирует Шестакова "РИА Новости".



В этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн, что практически в два раза превышает показатель прошлого года.



Заместитель главы Росрыболовства Василия Соколова сообщила, что общий объем вылова рыбы в России может превысить пять миллионов тонн. По ее словам, это станет постсоветским рекордом.



Согласно данным Росстата, красная икра стала лидером по росту цен за 11 месяцев прошлого года. Цены на нее выросли на 21,7%.