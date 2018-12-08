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Минниханов посмотрел финалы чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

06:29, 08.12.2018
Минниханов посмотрел финалы чемпионата мира «Бои по правилам TNA»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил финальные поединки чемпионата мира «Бои по правилам TNA» сезона 2018 года.

Также почетными гостями стали чемпион мира по боксу версий WBA и IBF Денис Лебедев, иллюзионист Сергей Листопад и делегация китайского промоушна по единоборствам WKF Global Boxing Champions. Всего на арене выступили шесть бойцов в трех весовых категориях.

В легком весе на ринге встретились Владислав Украинец (Россия) и Ассуйк Юссеф (Дания). Сильнейшим по решению судей стал боец из Дании.

За звание чемпиона в среднем весе сражались Шер Мамазулунов (Узбекистан) и Любо Ялови (Сербия). По итогам встречи Мамазулунов защитил свой титул, завоеванный им в прошлом году.

В третьем титульном поединке Фабио Кастелло Кваси из Голландии противостоял россиянину Игорю Дармешкину. Голландец победил и получил пояс чемпиона TNA в тяжелом весе, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в 2017 году в легкой и тяжелой весовых категориях пояс чемпиона надели россияне Илья Фрейманов (до 70 кг) и Турпал Токаев (свыше 80 кг), а в средней категории (до 80 кг) — боец из Узбекистана Шер Мамазулунов.

СпортОбществоВласть Татарстан
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