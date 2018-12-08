Минниханов посмотрел финалы чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил финальные поединки чемпионата мира «Бои по правилам TNA» сезона 2018 года.

Также почетными гостями стали чемпион мира по боксу версий WBA и IBF Денис Лебедев, иллюзионист Сергей Листопад и делегация китайского промоушна по единоборствам WKF Global Boxing Champions. Всего на арене выступили шесть бойцов в трех весовых категориях.

В легком весе на ринге встретились Владислав Украинец (Россия) и Ассуйк Юссеф (Дания). Сильнейшим по решению судей стал боец из Дании.

За звание чемпиона в среднем весе сражались Шер Мамазулунов (Узбекистан) и Любо Ялови (Сербия). По итогам встречи Мамазулунов защитил свой титул, завоеванный им в прошлом году.

В третьем титульном поединке Фабио Кастелло Кваси из Голландии противостоял россиянину Игорю Дармешкину. Голландец победил и получил пояс чемпиона TNA в тяжелом весе, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в 2017 году в легкой и тяжелой весовых категориях пояс чемпиона надели россияне Илья Фрейманов (до 70 кг) и Турпал Токаев (свыше 80 кг), а в средней категории (до 80 кг) — боец из Узбекистана Шер Мамазулунов.