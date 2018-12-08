Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии Русского географического общества вспомнил о своих путешествиях по диким местам и встрече с медведями.

«Сейчас говорили и о флоре, и о фауне, о стареющих лесах и о медведях. Это требует не только времени и увлеченности своим делом — это мужества требует», — сказал президент России.

«Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи; когда начали уже с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как‑то перемещаться, понимаете. А ребята жили там семь месяцев, рядом с ними совсем», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента России, такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идем.

Затем Владимир Путин вручил награду победителю в номинации «Лучшая экспедиция по России» Игорю Спириденко — руководителю проекта «Борт Тюрикова. Возвращение».

Ранее Путин рассказал про свои фотографии, где он верхом на медведе.

«Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют», — заявил президент РФ.

