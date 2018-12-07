Суд вновь арестовал экс-главу РАО Сергея Федотова по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы заключил под стражу до 6 февраля бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова по новому делу об особо крупном мошенничестве.

Представитель суда Светлана Максимова уточнила, что обвинения связаны с его деятельностью в РАО, передает «Интерфакс».

Напомним, что в прошлом году Федотов был приговорен Мещанским судом Москвы к 1,5 года колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он полностью признал и заключил сделку со следствием.

В декабре 2017 года Федотов освободился условно-досрочно. В августе этого года Пресненский суд Москвы по иску РАО взыскал с него более 247 млн рублей.

В августе 2015 года РБК писало, что у Федотова есть замок в Шотландии, несколько домов в городе Брайтоне, квартиры в центре Лондона — на общую сумму больше 8 млн фунтов. Сам Федотов заявил, что его замок стоит 50 млн рублей.

