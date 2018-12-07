В Казани произошел пожар на крыше строящегося ЖК «Манхэттен»

Сегодня вечером в Казани произошел пожар в строящейся многоэтажке ЖК «Манхэттен». Снимки распространились в соцсетях.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 15.44. Выяснилось, что горел рубероид. Он был потушен в 16.01. Пострадавших нет.

Напомним, что комплекс «Манхэттен» строится недалеко от «Казанской ярмарки». Исследование «Реального времени» показало, что цена за 1 кв. м в ЖК поднялась в среднем с 60 до 80 тысяч рублей.