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В Казани произошел пожар на крыше строящегося ЖК «Манхэттен»

16:20, 07.12.2018
В Казани произошел пожар на крыше строящегося ЖК «Манхэттен»

Сегодня вечером в Казани произошел пожар в строящейся многоэтажке ЖК «Манхэттен». Снимки распространились в соцсетях.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 15.44. Выяснилось, что горел рубероид. Он был потушен в 16.01. Пострадавших нет.

Напомним, что комплекс «Манхэттен» строится недалеко от «Казанской ярмарки». Исследование «Реального времени» показало, что цена за 1 кв. м в ЖК поднялась в среднем с 60 до 80 тысяч рублей.

ПроисшествияНедвижимость Татарстан
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