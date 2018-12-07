В Бирске на реке Белая открылась автомобильная ледовая переправа

Автомобильная двухполосная ледовая переправа была открыта в городе Бирск в Башкирии на реке Белая.

Грузоподъемность переправы составляет 2 тонны, ширина — 100 метров, длина 520 метров. В ГУ МЧС по республике напоминают, что во избежание несчастных случаев при движении через переправу рекомендуется строго выполнять требования всех установленных перед ними информационных знаков.



Кроме того, на территории Башкирии запланировано открытие еще трех ледовых переправ: в Караидельском районе на реке Уфа, в Краснокамском районе в селе Николо-Березовка на реке Кама и в деревне Староянгизитово на реке Белая. Ожидаемый срок их открытия — вторая-третья декада декабря.

Напомним, в Татарстане зимой будут работать четыре ледовые переправы.