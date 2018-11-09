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В Татарстане зимой будут работать четыре ледовые переправы

11:32, 09.11.2018
В Татарстане зимой будут работать четыре ледовые переправы
Фото: mchs.tatarstan.ru

В зимний период в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана планируют открыть четыре ледовые переправы.

В Верхнеуслонском районе переправа будет работать по маршруту от Старого Аракчино в Верхний Услон, в Зеленодольском районе – от Зеленодольска в Нижние Вязовые, в Мамадышском – от Соколков до Новозакамского, в Елабужском – от Покровского до Красного ключа, передает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов отметил, что на Волге и Каме навигация прекращается 15 ноября.

Прошлой зимой ледовые переправы работали до 2 апреля.

Общество Татарстан
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