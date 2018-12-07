Возле стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта 8 декабря

Власти Самары введут временное ограничение движения транспорта около стадиона «Самара Арена» в субботу, 8 декабря.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением матча «Крылья Советов» — «Ростов» будет временно запрещено движение транспортных средств по автомобильным дорогам, расположенным вблизи стадиона.

В мэрии пояснили, что 8 декабря с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арена 2018, 1-й стадионной, проездам № 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.

Кроме того, 8 декабря с 8.00 до 23.00 запрещена остановка транспортных средств на улицах: Волжское шоссе, Арена 2018, Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-я стадионная, проезды №2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.

Ограничение движения не распространяется на автомобили медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

Напомним, в Самаре из-за строительства Фрунзенского моста на год перекроют три улицы.