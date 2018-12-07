Рабочие приступили к возведению ледового городка на эспланаде в Перми

В центре Перми началось строительство главного ледового городка «Ветер с востока». В этом году все объекты посвятят культурным символам стран Восточной Азии.

На эспланаде рабочие оградили периметр площадки в целях безопасности, провели необходимые коммуникации, завезли оборудование и ледовые блоки. К Театру-Театру уже привезли порядка 400 кубических метров льда.

В настоящее время ведутся работы по сборке деревянных конструкций. Планируется, что пропускная способность каждого ската горок увеличится до максимального значения: 400 человек в час, рассказали в мэрии.

На следующем этапе работ начнется «обшивка» конструкций ледовыми блоками. Строители сейчас приступили к работе со льдом на некоторых объектах: лабиринт-катушка «Инь Ян», горка «Чайная церемония» и горка «Шелковая ширма».

Планируется, что ледовый городок на эспланаде откроется 30 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что власти Перми выделили 21,8 млн рублей на строительство и содержание ледового городка в центре города.