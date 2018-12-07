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Алина Загитова заняла второе место в короткой программе Финала Гран-при

09:15, 07.12.2018
Алина Загитова заняла второе место в короткой программе Финала Гран-при
Фото: fsrussia.ru

Сегодня в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в соревнованиях женщин. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место, отстав от японской фигуристки на 4,5 балла.

Тройку сильнейших замкнула другая россиянка, Елизавета Тухтамышева. Ее отставание от Загитовой — более 7 баллов.

Финал Гран-при
Женщины
Короткая программа

  1. Рика Кихира (Япония) — 82,51 (мировой рекорд)
  2. Алина Загитова (Россия) — 77,933.
  3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 70,654.
  4. Каори Сакамото (Япония) — 70,235.
  5. Софья Самодурова (Россия) — 68,246.
  6. Сатоко Мияхара (Япония) — 67,52

В ночь с субботы на воскресенье пройдет прокат произвольной программы Финала Гран При в Ванкувере.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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