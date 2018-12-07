Алина Загитова заняла второе место в короткой программе Финала Гран-при

Сегодня в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в соревнованиях женщин. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место, отстав от японской фигуристки на 4,5 балла.

Тройку сильнейших замкнула другая россиянка, Елизавета Тухтамышева. Ее отставание от Загитовой — более 7 баллов.

Финал Гран-при

Женщины

Короткая программа

Рика Кихира (Япония) — 82,51 (мировой рекорд) Алина Загитова (Россия) — 77,933. Елизавета Туктамышева (Россия) — 70,654. Каори Сакамото (Япония) — 70,235. Софья Самодурова (Россия) — 68,246. Сатоко Мияхара (Япония) — 67,52

В ночь с субботы на воскресенье пройдет прокат произвольной программы Финала Гран При в Ванкувере.