Алина Загитова заняла второе место в короткой программе Финала Гран-при
Сегодня в Ванкувере в финале Гран-при по фигурному катанию японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в соревнованиях женщин. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место, отстав от японской фигуристки на 4,5 балла.
Тройку сильнейших замкнула другая россиянка, Елизавета Тухтамышева. Ее отставание от Загитовой — более 7 баллов.
Финал Гран-при
Женщины
Короткая программа
- Рика Кихира (Япония) — 82,51 (мировой рекорд)
- Алина Загитова (Россия) — 77,933.
- Елизавета Туктамышева (Россия) — 70,654.
- Каори Сакамото (Япония) — 70,235.
- Софья Самодурова (Россия) — 68,246.
- Сатоко Мияхара (Япония) — 67,52
В ночь с субботы на воскресенье пройдет прокат произвольной программы Финала Гран При в Ванкувере.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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