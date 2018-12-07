ЦИК планирует ввести регистрацию кандидатов на выборах через госуслуги

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) прорабатывает идеи по запуску процедуры голосования на выборах по интернету. Среди них — введение госуслуги, которая «позволит помогать в выдвижении и регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах».



«Если процедура выдвижения и регистрации кандидата превратится в государственную услугу, то и все судебные вычистки по сданным документам уйдут в прошлое», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в системе избирательных комиссий.

Отмечается, что идею поддерживает председатель ЦИК Элла Памфилова, но пока проект находятся в стадии проработки — «на уровне самого избиркома или рабочей группы при ЦИКе». В Кремле об этих предложениях знают, считают их интересными, но указывают на необходимость детальной проработки.

Ранее сообщалось, что в Кремле отказались от отмены или либерализации «муниципального фильтра», а также не увидели смысла в переносе единого дня голосования и других кардинальных изменениях избирательной системы.