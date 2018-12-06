Украинская Рада одобрила непродление Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией

Сегодня депутаты Верховной рады Украины одобрили решение президента страны Петра Порошенко. Продлевать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, действие которого закончится 1 апреля 2019 года, власти страны не будут.

Соответствующий законопроект, внесенный украинским президентом, поддержали в четверг 277 депутатов Рады при 226 минимально необходимых, передает ТАСС.

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в тексте законопроекта. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что комитет Рады по иностранным делам одобрил проект закона накануне. Президент Украины Петр Порошенко предложил выйти из договора в понедельник 3 декабря.