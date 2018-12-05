Комитет Рады одобрил законопроект о прекращении договора о дружбе с Россией

Комитет по иностранным делам Верховной рады Украины поддержал законопроект, предполагающий прекращение договора о дружбе с Россией.

По словам главы комитета Анны Гопко, решение поддержать законопроект было единогласно одобрено всеми его членами, передает ТАСС.



Напомним, что указ президента Украины Петра Порошенко о непродлении договора с РФ был принят еще 17 сентября. Через неделю МИД Украины направил соответствующее уведомление в МИД России.

Позднее стало известно, что была нарушена процедура. Для вступления в силу указ должен быть одобрен Верховной радой. Действие договора о дружбе между Украиной и Россией может быть прекращено с 1 апреля 2019 года.

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