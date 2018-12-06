Банк России разработал рекомендации для защиты карт россиян от влияния санкций

Банк России разработал рекомендации, которые помогут банкам избежать проблем, если из-за санкций будут заблокированы переводы и платежи по картам.

Регулятор советует банкам не только заключать «запасные» договоры с прямыми участниками, но и тестировать вместе с ними каналы прямого обмена информацией о платежах по карте.

Как отмечает News.ru, если банки и платежные системы будут придерживаться рекомендаций ЦБ РФ, тогда не повторится ситуации 2014 года. Тогда, в первую волну санкций, американские платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам четырех крупных банков России.

Ране глава Сбербанка Герман Греф заявил, что США обсуждают введение санкций против двух «некрупных» банков России. О каких кредитных организациях идет речь он не уточнил.