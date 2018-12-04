Греф анонсировал новые санкции США против двух российских банков

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что США обсуждают введение санкций против двух «некрупных» банков России.

«Очевидно, что в начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня — это два российских банка, скорее всего» — цитирует Грефа "Интерфакс".



Глава Сбербанка также рассказал, что ограничительные меры коснутся некоторых физических лиц.

При этом он отметил, что в марте-апреле, когда инициативы о санкциях в отношении России будут рассматриваться в Конгрессе США, все может измениться.

В настоящее время, по его мнению, отключения России от SWIFT и других радикальных мер не ожидается. «Ситуация тревожная, но не критичная» — добавил Греф.

Напомним, что в ноябре США ввели санкции против российских компаний Global Vision Group и «Промсырьеимпорт». Также под ограничительные меры попали шесть физических лиц и три организации.