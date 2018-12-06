«Мордовия» не платит зарплату с августа, часть игроков покинут клуб зимой

По сообщению Sport24, футбольный клуб «Мордовия» испытывает финансовые проблемы, которые продолжаются с лета 2018 года. Футболисты не получали зарплату с августа, некоторые из игроков покинут команду нынешней зимой.

Информацию о задолженности в «Мордовии» подтвердил гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

«Я не помню период, когда кто-то к нам не обращался из «Мордовии». Это частая история. Проблемы не только у «Мордовии» — у многих клубов в ПФЛ и ФНЛ задержки зарплат. Мы видим ситуацию в «Анжи». Сейчас сильно сократилось финансирование.

Да, я могу подтвердить, что есть определенные проблемы и есть запрос в палату по разрешению споров. Есть задолженность. Но «Мордовия» не одинока в этом плане,» — сказал Зотов в беседе со Sport24.

Напомним, в октябре перед одним из матчей «Мордовии» местные фанаты подрались с болельщиками «Химок».