В Саранске подрались футбольные фанаты, двое задержаны

Перед матчем очередного тура Футбольной Национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» — «Химки» рядом со стадионом произошла драка между фанатами обеих клубов.

По словам очевидцев, драку спровоцировали подмосковные фанаты. На видео, размещенном в соцсетях, видно, что полиция оперативно отреагировала на инцидент. Двое из участников происшествия были задержаны, нескольким болельщикам понадобилась помощь врачей.

«В отделение полиции доставлены двое нарушителей, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» — сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Отметим, что сама встреча между «Мордовией» и «Химками» завершилась со счетом 1:1.