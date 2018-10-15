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В Саранске подрались футбольные фанаты, двое задержаны

12:39, 15.10.2018
В Саранске подрались футбольные фанаты, двое задержаны
Фото: vk.com/mordoviafcfans

Перед матчем очередного тура Футбольной Национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» — «Химки» рядом со стадионом произошла драка между фанатами обеих клубов.

По словам очевидцев, драку спровоцировали подмосковные фанаты. На видео, размещенном в соцсетях, видно, что полиция оперативно отреагировала на инцидент. Двое из участников происшествия были задержаны, нескольким болельщикам понадобилась помощь врачей.

«В отделение полиции доставлены двое нарушителей, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» — сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Отметим, что сама встреча между «Мордовией» и «Химками» завершилась со счетом 1:1.

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