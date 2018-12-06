Клинцевич: США провоцируют новое столкновение в Черном море

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Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что США готовят очередную провокацию в Черном море. Он считает, что ввод очередного военного корабля говорит именно о подготовке к новому столкновению.

«Украинские вооруженные силы потерпели крах. Сейчас готовится новая провокация. Американцы толкают к столкновению. Все, что они делают, — это недружественная серьезная провокация, которая может иметь серьезные последствия», — приводит слова сенатора агентство «Политика сегодня».

Член комитета Совфеда по обороне подчеркнул, что если будут нарушены российские границы, то ответ будет жестким. Клинцевиц заверил — именно такие инструкции получили пограничники.

Сегодня стало известно, что Вашингтон планирует ввести военное судно в Черное море в ответ на «агрессивные действия» России в Керченском проливе. Турции направлен запрос на разрешение пройти в море через Босфор и Дарданеллы.

