США планируют ввести военный корабль в Черное море

США планируют ввести военное судно в Черное море в ответ на «агрессивные действия» России в Керченском проливе.



Американские военные предложили Госдепартаменту США предупредить Турцию о проходе корабля через ее территориальные воды, сообщает CNN. Трафик военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы регулирует конвенция Монтрё, восстановившая над ними суверенитет Турции. Уведомление необходимо отправить за 15 дней до появления судна.

«Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе действий, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря», — пояснил ситуацию представитель шестого флота США Кайл Рейнс.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.



Инцидент также стал поводом для отмены встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.