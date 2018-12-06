«Лада» расторгла контракт с защитником Кириллом Свиязовым

Хоккейный клуб «Лада» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с защитником Кириллом Свиязовым. «Тольяттинский клуб благодарит хоккеиста за работу и желает ему успехов в новой команде», — сообщает пресс-служба тольяттинцев.



Свиязов в сезоне 2018/19 сыграл за «Ладу» в 15 матчах, в которых отметился 3 (1+2) очками.

Накануне «Лада» после победной серии оступилась в Учалах, проиграв «Горняку» со счетом 2:3.

Тем не менее тольяттинский клуб лидирует в чемпионате Высшей хоккейной лиги. У команды Анатолия Емелина 51 очко в 31 сыгранном матче турнира.

