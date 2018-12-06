«Лада» проиграла в Учалах

Лидер чемпионата ВХЛ тольяттинская «Лада» потерпела поражение в Учалах от «Горняка» — 2:3.



Наставники команд подвели итог сражению:



Анатолий Емелин, главный тренер «Лады»:

— «Горняк» с победой! Они хотели этого, они заслужили это. У нас игра не получилась, соперник был быстрее. Из своей команды могу выделить и отметить только вратаря. К каждой игре мы готовимся.

Олег Леонтьев, главный тренер «Горняка»:

— Получилась хорошая игра. Серьезно готовились, знали что будет жесткий матч. Получилось много голевых моментов, интересный поединок, наши ребята победили, проявили характер. Играли все очень правильно, особенно — в средней зоне и у себя в зоне. Не дали, в принципе сделать то, чего хотел соперник. Всех с победой, все молодцы. С моделью хоккея, которую мы сейчас принесли в команду, мы пойдем вперед. То, что мы требуем от ребят, в принципе получилось, главное — дисциплина и порядок.