В Казани бывшего опера подозревают в скупке краденых ценностей

Сегодня Следком по РТ обнародовал информацию о новом эпизоде в деле обвиняемых во взятке экс-сотрудников казанского отдела полиции «Юдино» Игоря Гусенкова и Григория Кузнецова.

В ходе расследования дела у силовиков появились основания подозревать бывшего оперативника угрозыска Кузнецова еще и в скупке краденого.

Уже установлено — летом 2018 года на подведомственной ОП «Юдино» территории была кража ювелирных изделий на 110 тысяч рублей. По версии следствия, Кузнецов нашел подозреваемого в этом преступлении, установив, что именно он сдал похищенное в ломбард, а затем привез потенциального фигуранта в отдел полиции и потребовал — забрать краденое из ломбарда и продать лично ему. Причем всего за 3 тысячи рублей. В обмен за не привлечение к ответственности.

По версии Следкома, воришка пошел на эту сделку, однако коллеги «скупщика» в погонах не сидели без дела и вновь вышли на след того же подозреваемого в краже. В результате тот признался в продаже похищенных ценностей полицейскому.

Напомним, в августе Кузнецов и Гусенков были арестованы после задержания сотрудниками собственной безопасности МВД Татарстана с поличным. По версии следствия, они потребовали 60 тысяч рублей за не привлечение к ответственности гражданина, который с разрешения властей хотел забрать часть поваленных ветром деревьев у озера Лебяжье.