В Казани арестовали двух бывших полицейских ОП «Юдино» по подозрению во взяточничестве

В Казани по подозрению во взяточничестве арестовали двух бывших сотрудников отдела полиции «Юдино».

По версии следствия, когда в лесопарковой зоне у озера Лебяжье сильный ветер повалил много деревьев, населению разрешили вывезти деревья бесплатно. В лесу экс-полицейские — 32-летний Игорь Гусенков и 33-летний Григорий Кузнецов заметили мужчину.

«Выяснив, что это предприниматель, занимающийся деревопереработкой, полицейские сообщили, что в действиях мужчины якобы имеется состав преступления, и если тот не передаст им 60 тыс. рублей, будет привлечен к уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Предприниматель сообщил о полицейских, просивших деньги, в управление собственной безопасности МВД Татарстана. 27 августа экс-полицейских задержали в поселке Ремплер Зеленодольского района при передаче денег.



По данным следствия, в июне Гусенков и Кузнецов требовали у гражданина 28 тыс. рублей за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности за якобы имевшую место кражу железобетонного кольца на стройке.

Бывшие полицейские отказались давать показания. По решению суда они заключены под стражу.



Ранее экс-начальника БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова задержали по делу о взятке 500 тыс. рублей.