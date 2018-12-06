ВТБ нарастил корпоративный портфель в Татарстане более чем на 20%

За девять месяцев 2018 года кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос на 21% и достиг 76,1 млрд рублей. Банк в регионе выдал предприятиям республики 73,8 млрд рублей кредитных средств. Более половины выдач приходится на компании малого и среднего бизнеса.

ВТБ продолжил поддерживать бизнес региона в рамках различных госпрограмм. Общий объем финансирования за отчетный период по ним составил 3,5 млрд рублей. Подавляющую часть — 3 млрд рублей — получили сельхозпроизводители республики по программе льготного кредитования аграриев Министерства сельского хозяйства РФ.



Гарантийный портфель банка в регионе с начала года вырос в два раза, до 27,4 млрд рублей. Всего за январь — сентябрь банк предоставил гарантии на общую сумму 10,2 млрд рублей, большая часть из которых (9,1 млрд рублей) была выдана компаниям малого и среднего бизнеса.



Объем средств на расчетных счетах и депозитах юридических лиц банка в Татарстане на 1 октября составил 62,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 29%.



Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в республике Татарстан Марьям Давлетшина прокомментировала: «Мы наблюдаем положительную динамику кредитной активности бизнеса республики, и наши результаты подтверждают это. ВТБ активно принимает участие в реализации госпрограмм поддержки бизнеса. Так, по программе льготного финансирования Министерства экономического развития РФ ВТБ в регионе стал абсолютным лидером среди других банков, заключив с начала года семь соглашений на общую сумму 421 млн рублей».





Банк ВТБ (ПАО)

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