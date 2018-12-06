Ольга Изилаева из Башкирии стала лауреатом Национальной спортивной премии

Тренер по плаванию Ольга Изилаева из села Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии стала лауреатом Национальной спортивной премии за 2018 год. Она стала победителем в номинации «Спорт для всех» в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности». Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялась в Москве.

«Это действительно достойно — стоять здесь, на этой сцене. Представлять свою республику, свой Краснокамский район и свою организацию — физкультурно-оздоровительный комплекс «Прикамье». Хочу поблагодарить всех от всей души за ту поддержку, которую вы оказывали в течение конкурса. Я просто делаю свою любимую работу и буду продолжать ее делать», — сказала Ольга Изилаева, получая высокую награду из рук прославленного тренера по художественной гимнастике Ирины Винер.

Ольга Изилаева обучает плаванию детей и взрослых, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушением опорно-двигательного аппарата.



Национальная спортивная премия учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.