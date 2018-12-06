Министр цифрового развития России отложил визит в Татарстан

Министр цифрового развития и связи России Константин Носков отложил визит в Татарстан, где должен был встретиться с президентом РТ Рустамом Миннихановым.



«Министр отложил визит, он приедет чуть позже. У него есть обстоятельства, по которым он не приехал, но приехали его коллеги», — рассказала на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Отмечается, что Минниханов обсудит с представителями федерального ведомства вопросы цифровизации и телевещания.

Напомним, с января 2019 года телевизионное вещание в аналоговом формате в России будет сокращено. При этом только 70% россиян имеют оборудование для просмотра цифрового телевидения.

Ранее сообщалось, что правительство рассмотрит вопрос о постепенном переходе федеральных телеканалов с аналогового телевещания на цифровое.