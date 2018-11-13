Правительство допустило поэтапное отключение аналогового телевещания

Правительство рассмотрит вопрос о переходе федеральных телеканалов с аналогового телевещания на цифровое.



По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, «не исключено, что будет принято решение о поэтапном отключение аналогового вещания, которое растянется примерно на полгода», передает РБК.

Предполагается осуществить переход в три этапа. Первый этап — аналоговый сигнал будет отключен в тех регионах, «которые технически готовы, где население обеспечено необходимым оборудованием, где проведена разъяснительная работа, организованы волонтеры, которые помогут настроить телевизоры на прием цифрового сигнала, где решен вопрос компенсации малоимущим затрат на покупку цифровых приставок и т. п.»

Второй этап — регионы, где также все готово к отключения аналога, «но из-за климатических особенностей переход на «цифру» целесообразнее не начинать зимой». Третий — все оставшиеся регионы.

Ранее сообщалось, что около 30% телевизоров в стране не способны принять цифровой сигнал в случае отключения аналогового ТВ.