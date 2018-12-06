Нижегородский вуз купит автомобиль за 1,9 млн с ионизатором и трехзонным климат-контролем

Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) имени Алексеева собирается приобрести автомобиль стоимостью в 1,9 млн рублей. Речь идет о Toyota Camry в комплектации Lux Safety.

Заявки на участие в конкурсе рассмотрят 24 декабря, а аукцион состоится 27 декабря, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.



Как следует из техзадания, машина должна быть поставлена в течение 3 рабочих дней с даты подписания контракта. В автомобиле должен быть двигатель объемом в 3,4 литра, с мощностью в 249 л.с.

НГТУ подчеркивает, что в Toyota Camry должны быть установлены 9 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер, а сама аудиосистема — премиум-класса, интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки. Таже требуется ионизатор воздуха, кожаные сидения, рулевое колесо с подогревом, электрообогрев лобового стекла, камера заднего вида с обогревом, трехзонный климат-контроль, боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений.