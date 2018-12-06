Каринэ Хабирова: «Непростая это работа — общипать добротного гуся!»

Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова и жена уфимского сити-менеджера Венера Мустафина приняли участие в традиционном празднике гусиного пера в среду, 5 декабря.

Вместе с жителями деревни Калмашбашево Чекмагушевского района первые леди республики ощипали гусей, приняли участие в народных гуляньях, а также отведали национальные блюда, пишет «Башинформ».

«Сегодня окунулась в атмосферу деревенской жизни на празднике «каз омэсе» — праздник гусиного пера. Непростая это работа, общипать добротного гуся! Но, под душевные песни чекмагушевцев, можно работать целый день с удовольствием!», — написала Каринэ Хабирова на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

По итогам мероприятия семье Зинатуллиных, в доме которых проходил праздник, вручили памятные подарки.

Напомним, ранее супруга Радия Хабирова дала первое интервью СМИ Башкирии.