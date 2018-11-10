Супруга Радия Хабирова дала первое интервью СМИ Башкирии

Супруга врио главы Башкортостана Каринэ Хабирова вместе с сыном впервые побывала в Башкирском государственном художественном музее имени М. Нестерова.



На выставке произведений участников Всероссийского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященного 100-летию образования РБ, супруга Хабирова прокомментировала экспозицию.

«Когда тебя что-то впечатлит, или у тебя возникают чувства к чему-то, тогда у тебя появляются внутренняя сила и фантазия, чтобы начать рисовать. Я думаю, что скоро что-то напишу и здесь. Башкирия — прекрасный край, я всегда восхищалась ее природой с тех пор, как в первый раз побывала в республике», — цитирует «Башинформ» Хабирову.

Отмечается, что с музеем и произведениями, вошедшими в уникальную экспозицию, гостью познакомили директор БГХМ Айрат Терегулов и министр культуры республики Амина Шафикова.

Напомним, ранее Радий Хабиров назвалУфу красивым и «необыкновенно грязным городом».